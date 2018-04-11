تسجيل الدخول

الوطن

"الوزراء" يكشف تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل بشأن سد النهضة 

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الوزراء" يكشف تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل بشأن سد النهضة 

أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوزراء اللجنة العليا لمياه النيل، أمس الأول، جاء ذلك للوقوف على مسار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، مع الشيخ مظهر شاهين، أنه تم مناقشة عدد من الجولات في المفوضات التي عقدت في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل، وتقييمهما للمخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله وأيضا التصور بالنسبة لمسار المفاوضات والاتفاقات التي تمت بين القيادة السياسية.

وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

أخبار متعلقة

أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد

أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد
السفير أشرف سلطان: الرقابة الشعبية عليها دور فى مواجهة الغش والاسعار

السفير أشرف سلطان: الرقابة الشعبية عليها دور فى مواجهة الغش والاسعار
السفير أشرف سلطان: التغيير الوزارى تحت الفحص والدراسة حتى الآن

السفير أشرف سلطان: التغيير الوزارى تحت الفحص والدراسة حتى الآن
عاجل| أشرف سلطان متحدثا باسم مجلس الوزراء

عاجل| أشرف سلطان متحدثا باسم مجلس الوزراء

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

عبد الله السعيد في شهر.. من صفقة القرن إلى الإعارة "ببلاش"

عبد الله السعيد في شهر.. من صفقة القرن إلى الإعارة "ببلاش"

عاجل| رئيس وزراء إسرائيل: واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري

عاجل| رئيس وزراء إسرائيل: واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري

"الوزراء" يكشف تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل بشأن سد النهضة 

"الوزراء" يكشف تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل بشأن سد النهضة 

عاجل| تحليق مكثف لطائرات التحالف قرب الحدود السورية العراقية

عاجل| تحليق مكثف لطائرات التحالف قرب الحدود السورية العراقية

بالفيديو| عمرو يوسف عن "طبيخ" كندة علوش: "محترفة جدا.. وفي منافسة صعبة مع أمي"

بالفيديو| عمرو يوسف عن "طبيخ" كندة علوش: "محترفة جدا.. وفي منافسة صعبة مع أمي"

اختيارات الوطن

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل