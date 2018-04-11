"الوزراء" يكشف تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل بشأن سد النهضة 

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوزراء اللجنة العليا لمياه النيل، أمس الأول، جاء ذلك للوقوف على مسار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، مع الشيخ مظهر شاهين، أنه تم مناقشة عدد من الجولات في المفوضات التي عقدت في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل، وتقييمهما للمخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله وأيضا التصور بالنسبة لمسار المفاوضات والاتفاقات التي تمت بين القيادة السياسية.

وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.