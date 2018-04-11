حمدي رزق: أنا ابن الدولة المصرية وأؤمن بـ"30 يونيو"

قال حمدي رزق، رئيس تحرير المصري اليوم، إن الصحيفة جرنال وطني ويدعم الدولة المصرية، وأنا ابن الدولة المصرية وأؤمن بـ"30 يونيو" وهو عيد حقيقي وكنت شخص مُشارك مع الشعب، وأنهينا احتلال الإخوان.

وأضاف "رزق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، "الناس واخدة على خاطرها من الجرنال، فأنا بحاول احترم العشم، وسأحاول الوصول بالجرنال لمكانتها المحترمة، والأساس عندي المهنية".

وأضاف: "المقالات التي لا تتسق مع الأجندة الوطنية ليس معي مشكلة إطلاقا في نشرها، وأنا بدأت من 10 أبريل تولي مسؤولية المصري اليوم ولن أبدأ بالعداء مع الكتاب، وخط الجرنال يمين الوسط".

وواصل: "أنا أعبر عن الضمير الشعبي، وما يقبله المواطن أقبله، وما لا يقبله المواطن لن استطيع تذوقه".