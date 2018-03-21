حمدي رزق: حوار السيسي مع ساندرا كحوار بين "أخ وأخته"

علق الإعلامي حمد رزق، الكاتب الصحفي، على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المخرجة ساندرا نشأت، قائلًا: "زي حوار أخ وأخته ويتمتع بالبساطة والتلقائية".

وأضاف رزق، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الرئيس تحدث بتلقائية وبدون تكلف خلال حواره مع ساندرا نشأت، مشيرًا إلى أن ساندرا بنت مصرية ذكية ومحاورة جيدة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ممتن للشعب المصري ودائما ما يعبر عن ذلك، مؤكدًا أن الشعب المصري أبي ومحترم في كل الأحوال تحسبهم أغنياء من التعفف.