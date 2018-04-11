تعليق أسامة كمال على صعود "صلاح" لقبل نهائي أوروبا

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بأداء اللاعب المصري الدولي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ولاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، في المباراة التي لعبها أمام فريق نادي مانشستر سيتي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كمال في برنامجه "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء أمس الثلاثاء، أن محمد صلاح مازال يرسم الابتسامة على وجه المصريين، مضيفًا أن "العالم كله ينظر على صلاح كواحد من اللاعبين الكبار مثل ميسي ورونالدو.

ووجه مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، حديثة لصلاح، قائلا: "مبروك لصلاح، مبروك لليفربول، وإن شاء الله تقدم الأفضل مع مصر في كأس العالم".