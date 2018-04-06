أسامة كمال: "إصابة محمد صلاح بسيطة وهيكمل مع ليفربول والمنتخب الوطني"

طمأن الإعلامي أسامة كمال، المصريين، على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونجم فريق نادي ليفربول ومنتخب مصر.

وقال كمال، في برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"،: "صلاح اتصاب إصابة بسيطة، وإن شاء الله مش هتمنعه يكمل سواء مع ليفربول أو مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم"، ووجه حديثة لصلاح: "ألف سلامة لصلاح".

وأضاف كمال، أن هناك حالة قلق على الـ"سوشيال ميديا"، فالجميع يتساءل: "يا ترى هنعمل إيه من غيرك يا صلاح، لحد ما وصلنا لشبه حالة إن لو صلاح مش هيشارك يبقى ننسحب أحسن، أو ما نكملش أكرم لنا"، مشيرا إلى أن صلاح له رصيد في قلوب المشجعين وأنا واحد منهم، ويجب الاعتراف إنه حجر زاوية في منتخبنا ومن أهم اللاعبين أو أهمهم على الإطلاق.

وتمنى كمال، عودة اللاعب سريعا، قائلا: "كل الأمنيات لصلاح إنه يتخطى الإصابة ويرجع بسرعة يكمل طريقه لتحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا وأوروبا، ويكمل طريقه مع المنتخب ويمتعنا ويمتع العالم بلعبه وتهديفه، ويساعد مصر على إنها تحقق نتائج أفضل من أي مشاركة فاتت لنا".