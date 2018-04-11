باحث علاقات دولية: نظام الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

استنكر الدكتور عبدالمسيح الشامي، الباحث في العلاقات الدولية، ما يتردد بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، حيث إن النظام ليس مضطر لذلك لأن المعركة محسومة له وما يحدث في الغوطة عملية تحرير من الإرهابيين.

وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن أمريكا وبريطانيا عطلت إجراء التحقيق حول استخدام الكيماوي المزعوم في خان شيخون.

وتابع: "العالم لا يرى إلا بعين واحدة ولا يسمع إلا ما تصرح به أمريكا وبريطانيا"، موضحًا أن نظام بشار الأسد لم ولن يستخدم أي أسلحة كيماوية تجاه شعبة.