تسجيل الدخول

الوطن

باحث علاقات دولية: نظام الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود البدوي
باحث علاقات دولية: نظام الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

عبد المسيح الشامي

استنكر الدكتور عبدالمسيح الشامي، الباحث في العلاقات الدولية، ما يتردد بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، حيث إن النظام ليس مضطر لذلك لأن المعركة محسومة له وما يحدث في الغوطة عملية تحرير من الإرهابيين.

وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن أمريكا وبريطانيا عطلت إجراء التحقيق حول استخدام الكيماوي المزعوم في خان شيخون.

وتابع: "العالم لا يرى إلا بعين واحدة ولا يسمع إلا ما تصرح به أمريكا وبريطانيا"، موضحًا أن نظام بشار الأسد لم ولن يستخدم أي أسلحة كيماوية تجاه شعبة.

أخبار متعلقة

بعد فيتو روسي على قرار أمريكا.. 3 سيناريوهات متوقعة بشأن "كيماوي دوما"

بعد فيتو روسي على قرار أمريكا.. 3 سيناريوهات متوقعة بشأن "كيماوي دوما"
نصر سالم: "أمريكا ستبلغ روسيا قبل ضرب سوريا"

نصر سالم: "أمريكا ستبلغ روسيا قبل ضرب سوريا"
أستاذ علوم سياسية: أمريكا تريد التحرش بسوريا خارج نطاق الأمم المتحدة

أستاذ علوم سياسية: أمريكا تريد التحرش بسوريا خارج نطاق الأمم المتحدة
نصر سالم: لا استبعد قيام أمريكا باستخدام الكيماوي في سوريا

نصر سالم: لا استبعد قيام أمريكا باستخدام الكيماوي في سوريا

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

بالفيديو| أول رد فعل من جون سينا بعد هزيمته من أندرتيكر في راسلمينيا

بالفيديو| أول رد فعل من جون سينا بعد هزيمته من أندرتيكر في راسلمينيا

8 معلومات عن مستشار ترامب المستقيل

8 معلومات عن مستشار ترامب المستقيل

باحث علاقات دولية: أمريكا عاجزة عن مواجهة روسيا وإيران في سوريا

باحث علاقات دولية: أمريكا عاجزة عن مواجهة روسيا وإيران في سوريا

باحث علاقات دولية: نظام الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

باحث علاقات دولية: نظام الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

ضبط عاطل يروج الهيروين في دمياط

ضبط عاطل يروج الهيروين في دمياط

اختيارات الوطن

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل