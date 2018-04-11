فيديو قديم لـ"معتز مطر" يهاجم مرسي ويصف السيسي بـ"منقذ مصر"

عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو قديم للإعلامي الإخواني معتز مطر، وهو يشيد بالرئيس عبدالفتاح السيسي ويهاجم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قال إن مرسي يتحمل وزر كل ما حدث في البلاد لأنه أكثر شخص كان لديه فرصة للقيام بالكثير، ولكنه لم يفعل.

وأضاف "مطر"، خلال المقطع الفيديو الذي عُرض في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنه أجرى حوارا مع "مرسي" ونصحه بزيارة الكاتدرائية لكي يطمئن الإخوة الأقباط، ولكن أحد الموجودين رفض طلبه قائلًا: "ده حتى الرئيس مبارك ما راحش".

وأشار إلى أن الفريق عبدالفتاح السيسي نصح مرسي أيضًا بحوار مجتمعي لحماية البلد ولكنه لم يستجب، معقبًا: "السيسي أنقذ مصر".