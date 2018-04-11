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الوطن

عمرو يوسف عن "الدالي": "من المسلسلات اللي كانت بتفضي الشوارع"

اليوم AM 05:03
كتب: خالد الأسمر
عمرو يوسف عن "الدالي": "من المسلسلات اللي كانت بتفضي الشوارع"

عمرو يوسف

قال الفنان عمرو يوسف إن الفنان نور الشريف كان صاحب الفضل عليه عندما اكتشفه لمسلسل "الدالي"، لافتا أن الفنان الراحل كان دائم اكتشاف المواهب الشابة.

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه تقدم مع الفنان حسن الرداد "لإنترفيو" مع الراحل نور الشريف حتى يختار شخصيات المسلسل، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار عليه هو "والرداد".

وأشار إلى أن مسلسل "الدالي" كان من المسلسلات التي حققت نجاحا منقطع النظير، متابعا "مسلسل الدالي من المسلسلات اللي نجحت إنها تفضي الشوارع من الناس عشان يتابعوه".

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