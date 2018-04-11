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الوطن

بالفيديو| عمرو يوسف عن "طبيخ" كندة علوش: "محترفة جدا.. وفي منافسة صعبة مع أمي"

منذ 44 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
بالفيديو| عمرو يوسف عن "طبيخ" كندة علوش: "محترفة جدا.. وفي منافسة صعبة مع أمي"

عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف، أن زوجته الفنان كندة علوش، من المحترفات في طهي الطعام، مشيرا إلى أن هناك منافسة صعبة بينها وبين والدته في الطهي.

وروى "يوسف"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أحد المواقف الطريفة في الطهي بين كندة ووالدته قائلا: "أنا بحب اللوبيا جدا، وأمي بتعملها حلو قوي، واللوبيا المصرية تختلف عن اللبنانية، فجت كندة وأصرت أنها تعمل لوبيا بالطريقة المصرية".

وتابع أن زوجته اتصلت بوالدته وعلمت منها الطريقة، وطهت الأكلة طبق الأصل مثلما تطهوها والدته.

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