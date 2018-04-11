مصطفى خاطر يواصل تصوير "ربع رومي" بعد عودته من شرم الشيخ

مصطفي خاطر
يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهده في مسلسل ربع رومي، في استوديو أشرف عبدالباقي بالمنصورية، بعد عودته من شرم الشيخ، ويستمر التصوير في نفس الديكور عدة أيام، وبعدها ينتقل أبطال المسلسل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.
ويكثف مخرج العمل معتز التوني، عدد ساعات التصوير للانتهاء منه في فترة وجيزة، والبدء في مونتاج ومكساج الحلقات قبل تسليمها للقناة، التي سيعرض عليها العمل في رمضان المقبل.
المسلسل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، ميرنا جميل، أشرف عبدالباقي، أحمد زاهر، وغيرهم، من تأليف تامر إبراهيم ومصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني.