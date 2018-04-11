مصطفى خاطر يواصل تصوير "ربع رومي" بعد عودته من شرم الشيخ

يواصل الفنان ​مصطفى خاطر​ تصوير مشاهده في ​مسلسل ربع رومي​، في استوديو أشرف عبدالباقي بالمنصورية، بعد عودته من شرم الشيخ، ويستمر التصوير في نفس الديكور عدة أيام، وبعدها ينتقل أبطال المسلسل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.

ويكثف مخرج العمل ​معتز التوني​، عدد ساعات التصوير للانتهاء منه في فترة وجيزة، والبدء في مونتاج ومكساج الحلقات قبل تسليمها للقناة، التي سيعرض عليها العمل في رمضان المقبل.

المسلسل يشارك في بطولته ​بيومي فؤاد​، ​هالة فاخر​، محمد سلام، ميرنا جميل، أشرف عبدالباقي، أحمد زاهر، وغيرهم، من تأليف تامر إبراهيم ومصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني.