حذر بن سلمان من تكراره مع إيران.. تعرف على اتفاق ميونيخ الرباعي

"إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا، ويجب التصدي لتوسع إيران، هكذا حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من النووي الإيراني، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أنه لا يريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 والذي تسبب في الحرب العالمية الثانية.

الاتفاق الذي تحدث عنه ولي العهد السعودي، عرف باسم "خيانة ميونخ" أو "إملاء ميونخ"، وهي اتفاقية أبرمت في مدينة ميونخ التي تقع في جنوب ألمانيا في 30 سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا، وافقت فيها القوى العظمى على إشباع أطماع هتلر التوسعية في أوروبا، وتمثلت نتيجة الاتفاقية في تقسيم دولة تشيكوسلوفاكيا الواقعة في القارة الأوربية بين كل من ألمانيا، بولندا والمجر.

في 30 سبتمبر 1938، عقد مؤتمر شارك فيه بينيتو أندريا موسوليني حاكم إيطاليا وقتها، وأدولف هتلر، زعيم ألماينا، وإدوار دالادييه، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، ونيفيل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بهدف إقرار السلام في أوروبا وتفادي وقوع الحرب مع النظام النازي الألماني.

اتفاق ميونيخ الرباعي نص على قبول بريطانيا وفرنسا طلب ألمانيا بضم منطقة سوديتنلاند في دولة تشيكوسلوفاكيا التي تبلغ مساحتها نحو 28.500 كم²، ويقطنها 800 ألف تشيكي مقابل 2 مليون و800 شخص من أصل ألماني، وتضم أغلب المراكز الصناعية والاتصالات والمراكز العسكرية والدفاعات الطبيعية الحيوية.

الاتفاقية لم تصمد طويلًا، رغم تضمنها وعدًا من ألمانيا بإنهاء توسعاتها العدوانية، والتي اعتبرته بريطانيا وفرنسا محاولة لتجنب الحرب، لينقض هتلر "ألمانيا" المعاهدة وتندلع نيران الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات "1939- 1945"، إي بعد عام واحد من توقيع الاتفاقية.

وبحجة المواطنين الألمان الذين يقطنون في المناطق الحدودية بين دولتي تشيكوسلوفاكيا وألمانيا في منطقة السودي، تذرع هتلر وإدعى أن حكومة تشيكوسلوفاكيا ليست عادلة في معاملاتها مع الألمان في إقليم السوديت الذي يقع غرب التشيك، وأن أراضيهم يجب أن تكون جزءًا من ألمانيا.

رئيس الوزراء البريطاني وقتها "نفيل تشمبرلين"، أجرى بعض المفاوضات للوصول إلى تسوية سليمة، حيث قابل هتلر مرتين في سبتمبر عام 1938م، ولكن المرتين باءت بالفشل، ليقترح بعدها عقد مؤتمر يضم الفرنسي دالاديه والإيطالي موسوليني في ميونيخ في يومي 29 و30 سبتمبر 1938، لتوقيع الاتفاقية.

ولم تمر سوى 6 أشهر فقط من توقيع اتفاق ميونيخ الرباعي، حتى أمر هتلر "الفيرماخت"- القوات المسلحة الموحدة لألمانيا من العام 1935 إلى 1945- بالاستيلاء على باقي أقاليم دولة تشيكوسلوفاكيا، ويفقد بعدها الاتحاد السوفييتي ثقته في قدرة بريطانيا وفرنسا على حفظ السلام.

هتلر شن هجومًا على بولندا في سبتمبر عام 1939، وعرف باسم "حملة سبتمبر"، وذلك بعدما اعتقد هتلر أن فرنسا وبريطانيا لن تلتزما بتعهدهما بحماية بولندا، ليعلنا الدولتين الحرب على ألمانيا والمعروفة بالحرب العالمية الثانية.