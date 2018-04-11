بدء تصوير مسلسل "30 ليلة" داخل أحد بلاتوهات التصوير

بدأ تصوير أولى المشاهد الداخلية لمسلسل "30 ليلة وليلة" مساء الثلاثاء، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة نخبة كبيرة من النجوم، وهم سعد الصغير وماهي نور ونيرمين ماهر وإيمان السيد وحسام داغر وضيفة شرف الحلقات ريم البارودي، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

وقال المنتج بلال صبري مالك شركة "الكينج" إن مسلسل "30 ليلة وليلة" تدور أحداثه في إطار كوميدي يقدم السلبيات التي طرأت على المجتمع وكيفية حلها، مشيرا إلى أن العمل سيكون حلقات منفصلة والذي سيتم تصويرة مابين القاهرة والبحر الأحمر.