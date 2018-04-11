الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية وتكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ29 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: