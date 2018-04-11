 مصرع شخص صدمه قطار وتوقف الحركة لمدة 50 دقيقة بسوهاج

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز البلينا بسوهاج، ونتج عن الواقعة تأخر قطار ركاب لمدة 50 دقيقة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من شرطة البلينا باصطدام قطار بشخص بناحية برديس، بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 981 VIP "أسوان – القاهرة" بشخص مجهول الهوية حال عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالقرب من مزلقان برديس، وبمناظرة الجثة تبين أنها لذكر في العقد الثالث وبه إصابات عبارة عن "بتر بالساقين وتهشم الجمجمة".

نقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 735 ركاب "نجع حمادي – سوهاج" لمدة 50 دقيقة، اتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2137 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.