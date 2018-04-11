العثور على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل في سوهاج

عثر أهالي قرية العنبرية بمركز المنشأة في سوهاج على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل، وانتشلت الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشأة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة طافية بنهر النيل بناحية العنبرية، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة "غير مكتمل النمو"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنه ذكر غير مكتمل النمو ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1507 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.