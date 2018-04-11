عمر عبداللات: غنيت للجيش المصري بعدما شاهدت حربه ضد الإرهاب

قال المطرب الأردني عمر عبداللات صاحب أغنية "يحكى أن"، إنه غنى للجيش المصري بعد مشاهدته لحرب الجيش المصري ضد الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي أم سي" المٌذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه كان يشاهد أسر الشهداء وأبناءهم وأنه اعتبر الجيش المصري مثل الجيش الأردني.

وأكد عبداللات، أن مصر وقفت مع الوطن العربي بالكامل، ووقفت بجوار الأردن ووقفت الأردن بجوارها كثيرًا.

وأوضح عبداللات، أن الجيش المصري لا يحارب الإرهاب نيابة عن شعب مصر ولكن نيابة عن مصر وسوريا والأردن والعراق.