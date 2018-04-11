ضبط تاجر بتهمة قتل عامل بزعم وجود علاقة غير شرعية بزوجته في أسيوط

ضبط تاجر بتهمة قتل عامل، بدافع اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة المتهم بقرية بمنفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة، بقطعة أرض زراعية فضاء ملك "ع.أ.أ" (مزارع - مقيم دائرة المركز) بها تهشم كامل بالرأس والوجه والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت وتمكن فريق المباحث من تحديد هويتها وأنها لشخص يدعى "م.ف.ع" عامل أجرى باليومية مقيم مساكن قبلي البلد دائرة المركز سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين (سرقة هاتف ـ تبديد ـ عدم حمل تحقيق شخصية) ناحية قرية كمبوها، دائرة المركز.

وباستدعاء شقيقه المجني عليه "ح.ف.ع" (مزارع - مقيم بندر منفلوط) قرر بخروج شقيقه من مسكنه يوم 4 الجاري، ولم يعد حتى تاريخه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتكثيف الجهود توصلت المباحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها من خلال تطوير خطة البحث، وتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكبي الواقعة كلاً من "ي.أ.س" تاجر خضروات مقيم دائرة المركز سبق اتهامه في 3 قضايا خيانة أمانة، و"خ.ف.ع" (تاجر - مقيم دائرة المركز) سبق اتهامه في قضية سلاح عقب تقنيين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وذلك لاكتشاف المتهم الثاني وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، فاتفق مع المتهم الأول على استدراج المجني عليه لمكان الواقعة، مستغلا وجود معاملات مالية فيما بينهما وذلك مقابل مبلغ مالي.

واستدرج المتهم الأول، المجني عليه بحجة تدبير لقاء مع إحدى السيدات وفور وصوله قام المتهم الثاني بالاعتداء عليه بالضرب بعصى شوم حتى فارق الحياة والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به وفرا هاربين عقب التأكد من عدم حمل المجني عليه ثمة أوراق تحدد هويته وأرشدا عن الهاتف المحمول ماركة نوكيا تم ضبطه.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.