موجز الـ9 صباحا| جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة.. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بريًا على الحدود الشرقية لغزة بالتزامن مع دوي سلسلة انفجارات وقصف بالمدفعية عدة مواقع شرقي غزة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية وتكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ29 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية عدة مواقع شرقي غزة

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 29 درجة

رئيس "مياه الشرب": تعمقنا في إنشاء محطات تحلية لمواجهة العجز المائي

رئيس "القومية لمياه الشرب": الشبكة تغطي 97% من قرى ومدن مصر

اليوم.. محافظ البحيرة تشهد جلسة تشاور لإنشاء محطة لمعالجة المياه