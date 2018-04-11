سكرتير عام أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي من الأيتام

شهد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائبا عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ حفل زفاف جماعي لـ17 ثنائيا أيتام والذي تنظمه المحافظة في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وذلك بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط وبمشاركة المئات من الأطفال الأيتام والأسر والأهالي وممثلي الجمعيات الأهلية ودور رعاية الأيتام بالمحافظة وقصر ثقافة أسيوط.

حضر الحفل فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وسالم صقر مدير جمعية الأورمان بالمحافظة، ومحمد سعد نائب مدير الجمعية فرع أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية ومديرو ومشرفي الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء محافظة أسيوط الأيتام.

بدأت الاحتفالية بعرض بعض الفقرات الفنية والتنورة، ثم بعض الفقرات الموسيقية والغنائية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني، ثم سلم السكرتير العام كل عريس وعروسة مساهمة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وبعض المساعدات العينية كمساعدة مقدمة من جمعية الأورمان.

وأعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، دعم المهندس ياسر الدسوقي للجمعيات الأهلية ودور الأيتام على مستوى المحافظة مشيدا بالدور الذي تقدمه جمعية الأورمان في الأنشطة المجتمعية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفئات المستهدفة والفقيرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وبخاصة الأطفال الأيتام.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتورة فاطمة الخياط أن حفل الزفاف الجماعي يأتي في إطار مساهمة وأنشطة الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعلى رأسها جمعية الأورمان لتقديم الدعم المادي والعيني للأيتام المقبلين على الزواج وتنظيم حفل الزفاف الجماعي لهم بمشاركة أسرهم والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأكد سالم صقر مدير فرع جميعة الأورمان بأسيوط، أن أنشطة الجمعية متنوعة فى مختلف المجالات التنموية وخدمة المجتمع وشملت الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم الهدايا والمساعدات للأطفال الأيتام والذي اختتم بحفل الزفاف الجماعي، وتقديم المساهمات المالية لهم وبعض الهدايا العينية والأجهزة الكهربائية لمساعدتهم في بدء حياتهم واكتمال فرحتهم بالزفاف وسط احتفالية كبرى شملت العروض والفقرات الموسيقية والفنية، خلال احتفالات يوم اليتيم.