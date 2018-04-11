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الوطن

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في 3 كيلو "فودو" في الشرابية

منذ 25 دقيقة
كتب: خالد فهمي
تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في 3 كيلو "فودو" في الشرابية

مضبوطات فودو

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في 3 كيلوجرامات من الفودو المخدر.

كانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن "أحمد. ب"، (38 عاما - عاطل)، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارتهما غير المشروعة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحيازته على 3 كيلوجرامات من الفودو المخدر، و200 جرام مسحوق أبيض اللون، و2 زجاجة تحوي سائلا شفافا، والمستخدمين في تصنيع مخدر الفودو، مبلغ مالي 2200 جنيه.

 

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