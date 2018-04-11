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الوطن

تجديد حبس سودانيين بتهمة سرقة هاتف طالب سنغالي في حدائق القبة

منذ 25 دقيقة
كتب: خالد فهمي
تجديد حبس سودانيين بتهمة سرقة هاتف طالب سنغالي في حدائق القبة

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس سودانيين اثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب سنغالي في حدائق القبة.

وألقي القبض على المتهمين، في أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بشارع مصر والسودان، وبصحبتهم القوة المرافقة سمعوا صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وتبين أن "حمد.إ" 33 عاما، سنغالي الجنسية، طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، الذي قرر أن شخصين أدلى بأوصافهما التقريبية، سرقا هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين، ضبطا المتهمين، وتبين أنهما "مويل.ا" عاطل، و"ميجي.د" عاطل، سودانيي الجنسية، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

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