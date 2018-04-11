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الوطن

غدا.. السيسي يستقبل الرئيس البرتغالي في أول زيارة له منذ توليه الحكم

منذ 28 دقيقة
كتب: سماح حسن
غدا.. السيسي يستقبل الرئيس البرتغالي في أول زيارة له منذ توليه الحكم

السيسي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، الرئيس البرتغالي "مارسيلو دى سوزا" في اول زيارة له إلى مصر، منذ تنصيبه بالرئاسة في البرتغال عام 2016، وأول زيارة لرئيس برتغالي إلى مصر منذ سنوات.

كما تأتي زيارة الرئيس البرتغالي كرد على الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال عام 2016، وكان السيسي خلال زيارته للشبونة، وجه الدعوة للرئيس البرتغالي للقيام بزيارة مصر، معربا عن تطلعه للعمل الوثيق معه من أجل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف البرتغال المتوازنة إزاء التطورات التي شهدتها مصر، خلال السنوات السابقة.

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