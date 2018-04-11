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الوطن

الشهابي: أمريكا ترسخ للفوضى في سوريا لإدارة المشهد الدولي

منذ 6 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
الشهابي: أمريكا ترسخ للفوضى في سوريا لإدارة المشهد الدولي

إبرهيم الشهابي

قال إبراهيم ناجي الشهابي أمين شباب حزب الجيل، إن الفوضى في سوريا تصنع دوائر صراع متشابكة تجعل إنهاء النزاع مستحيلا، لافتا إلى أن القوى المشاركة في الصراع تعاني من نفس الأزمة، وتابع: "ليس لديها القدرة على معرفة مصالحها الخالصة حتى تتفاوض عليها".

وأضاف الشهابي لـ"الوطن" أن الحرب التي تشنها أمريكا في سوريا تتمثل في صناعة حالة الفوضى الخلاقة اللي رسختها أمريكا كجزء من إدارة المشهد الدولي، موضحا أن الفوضى لا تتمثل في خلل أمني فقط بل حالة صراع ليس فيها مرتكزات ولا حتى أطراف واضحة للصراع.

وتابع: "حتى القوى التي تشارك في الصراع لم تصنع معادلة استقرار، والفوضى هي عملية تدمير شامل للجميع دون استثناء، وبتخلق فوضى مصالح وفوضى خطط، والصراع مستمر دون توقف أو توقع بنهايته".  

 

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