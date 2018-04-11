"الأزهر" ينعى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

نعى الأزهر ضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية، اليوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.

ويتقدم الأزهر، بخالص التعازي للجزائر، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائري تحطم طائرة عسكرية جزائرية، صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 181 شخصًا جراء تحطم الطائرة على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة.

كانت الطائرة متجهة إلى تندوف في جنوب البلاد، حيث توجد مخيمات للاجئين جراء النزاع على الصحراء الغربية الممتد منذ فترة طويلة.