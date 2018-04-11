ضبط 17 قضية جنائية في مترو الأنفاق و70 بائعا

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقيادة اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض ونشل" و 6 قضايا في مجال الإتصالات والبريد و70 بائع جائل و1771 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 259 حكم قضائي.