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الوطن

وزير الطاقة السعودي يعرب عن سعادته بسوق النفط الحالي

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الطاقة السعودي يعرب عن سعادته بسوق النفط الحالي

النفط

عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم، عن سعادته بسوق النفط في الوقت الحالي.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سعيدا بسوق النفط حاليا حيث قال "نعم أنا سعيد".

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.78 دولار للبرميل في الساعة 0342 بتوقيت جرينتش.

وارتفع برنت أكثر من 3% أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.

وصعدت أسعار النفط العالمية اليوم، رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

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