محمد شاهين ينتهي من تسجيل 10 أغاني بألبومه الجديد

انتهى المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، وحرص مع شركة "إم تاتش برودكشن"، الشركة المنتجة، أن يحتوي الألبوم على جميع الألوان الغنائية.

وتعاون مع "شاهين"، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس ، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامه عبدالهادي، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رافت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، وليد رياض، ومحمدي.

ويضم الألبوم 10 أغاني، ومن المرجح أن يضم أغنيتين جديدتين، ويتم طرح فيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم، كما يصور أغنية أخرى من الألبوم ستكون باستطلاع رأي جمهوره، من خلال الأغنية الأكثر إعجابا واستماعا من قبل محبيه.

ومن المقرر أن يتاح الألبوم للجمهور قبل طرحه رسميا عبر"يوتيوب" بأسبوع وذلك عن طريق إحدى شركات المحمول.