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الوطن

وزير الخارجية التركي يستبعد تسليم "عفرين" إلى الحكومة السورية

منذ 56 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية التركي يستبعد تسليم "عفرين" إلى الحكومة السورية

جاويش أوغلو

استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إمكانية تسليم منطقة عفرين بشمال سوريا إلى السلطات السورية بعد انتهاء عملية "غصن الزيتون" التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت قناة "أن تي في" التركية عن الوزير قوله: "إن هذه المنطقة لا يجوز تسليمها للنظام، والوضع في البلاد مثير للدهشة، حيث تبيع الأطراف المتحاربة أسلحة لبعضها البعض، وفي ظل مثل هذه الفوضى لا يمكن الحديث عن تسليم أي شيء لأحد".

وتعليقا على دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إعادة منطقة عفرين إلى الحكومة السورية، قال جاويش أوغلو إنه يجب التأكد من السياق الذي جاء فيه هذا التصريح.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعرب خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس الأول عن قناعته بأنه من أجل تطبيع الأوضاع في عفرين، يجب أن تسلمها تركيا للسلطات السورية الشرعية.

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