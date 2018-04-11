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الوطن

تأجيل محاكمة 4 كولومبيين بتهمة سرقة ألماظ وذهب بالتجمع لـ 18 أبريل

اليوم PM 04:08
كتب: هيثم البرعى
تأجيل محاكمة 4 كولومبيين بتهمة سرقة ألماظ وذهب بالتجمع لـ 18 أبريل

المستشار محمود حمدي رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 كولومبيين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة فيلات بالتجمع الخامس وارتكبوا 4 وقائع سرقة، لجلسة الأربعاء 18 أبريل، للإطلاع. 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين في القضية، بعدما تمكنت مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، مدير المباحث، من القبض عليهم داخل شقة بمنطقة عابدين، قبل يوم واحد من سفرهم، وعثرت بحوزتهم على مشغولات ذهبية وزنت 2,130 كيلو، ومشغولات ألماظ وزنت 200 جرام، ومبالغ مالية عبارة عن 14,400 جنيه، و575 دولار، و629 يورو، وعملات مختلفة، و25 ساعة ماركات مختلفة، وميزان حساس، و8 نظارات ماركات مختلفة، و8 حافظات نقود، وجهازي سماعات مكبرات صوت، وحقيبة بداخلها عتلة، ومفك،  و4 قفازات، و3 كاب.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المجمعات السكنية بنطاق القاهرة الجديدة بأسلوب التسلق والضغط على الشباك، وذلك باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطة بحوزتهم.

 

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