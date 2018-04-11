تسجيل الدخول

الوطن

"نيابة الفيوم" تطلب تحريات المباحث بشأن بلاغ مدرستين بتحرش شابين بهما

منذ 25 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"نيابة الفيوم" تطلب تحريات المباحث بشأن بلاغ مدرستين بتحرش شابين بهما

صورة أرشيفية-التحرش

أمرت نيابة بندر الفيوم، اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن اتهام مدرسة وشقيقتها، محام ومهندس زراعي، بالتحرش بهن، أثناء سيرهن بشارع النبوي المهندس، بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغا من مدرستين شقيقتين، وهن "أسماء. ع" 27 سنة، و"أماني. ع"31 سنة، اتهمتا فيه كلا من "جمال.م" 37 سنة-محام حر، وشقيقه  "حمادة"47 سنة-مهندس زراعي، بالتعدي عليهن بالسب والشتم والتحرش الجسدي، بهما أثناء سيرهن بشارع النبوي المهندس بمدينة الفيوم، وضبط المتهمين.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2172 لسنة 2018م، إداري قسم شرطة أول الفيوم، وتم ضبط الشقيقين، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق، وبمواجهتهما بالواقعة، أنكرا الاتهام، وتم تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات بشأن الواقعة. 

 

 

 

أخبار متعلقة

"أمن الفيوم": ضبط 2024 مخالفة مرورية وتنفيذ 247 حكما قضائيا

"أمن الفيوم": ضبط 2024 مخالفة مرورية وتنفيذ 247 حكما قضائيا
"أمن الفيوم": ضبط 1928 مخالفة وجنحة مرورية و409 أحكام قضائية

"أمن الفيوم": ضبط 1928 مخالفة وجنحة مرورية و409 أحكام قضائية
"أمن الفيوم": ضبط 6 متهمين بحيازتهم أسلحة نارية في حملة مكبرة بالمراكز

"أمن الفيوم": ضبط 6 متهمين بحيازتهم أسلحة نارية في حملة مكبرة بالمراكز
"أمن الفيوم": ضبط 1740 مخالفة مرورية وتنفيذ 551 حكم قضائي

"أمن الفيوم": ضبط 1740 مخالفة مرورية وتنفيذ 551 حكم قضائي
"أمن الفيوم": ضبط 1988 مخالفة مرورية وتنفيذ 1071 حكما قضائيا في حملة

"أمن الفيوم": ضبط 1988 مخالفة مرورية وتنفيذ 1071 حكما قضائيا في حملة

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

آخرهم درة وأصالة.. محمد صلاح يتابع 10 فنانين عبر "إنستجرام"

آخرهم درة وأصالة.. محمد صلاح يتابع 10 فنانين عبر "إنستجرام"

عاجل| وسائل إعلام: الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا في أجواء الرياض

عاجل| وسائل إعلام: الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا في أجواء الرياض

"أديس أبابا" قرار النواب الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد غير مناسب

"أديس أبابا" قرار النواب الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد غير مناسب

الشركات الألمانية تؤكد عزمها مواصلة النشاط في السوق الروسية

الشركات الألمانية تؤكد عزمها مواصلة النشاط في السوق الروسية

"العليا لتوزيع الكهرباء": 90% نسبة تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

"العليا لتوزيع الكهرباء": 90% نسبة تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

اختيارات الوطن

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل