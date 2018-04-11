"نيابة الفيوم" تطلب تحريات المباحث بشأن بلاغ مدرستين بتحرش شابين بهما

أمرت نيابة بندر الفيوم، اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن اتهام مدرسة وشقيقتها، محام ومهندس زراعي، بالتحرش بهن، أثناء سيرهن بشارع النبوي المهندس، بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغا من مدرستين شقيقتين، وهن "أسماء. ع" 27 سنة، و"أماني. ع"31 سنة، اتهمتا فيه كلا من "جمال.م" 37 سنة-محام حر، وشقيقه "حمادة"47 سنة-مهندس زراعي، بالتعدي عليهن بالسب والشتم والتحرش الجسدي، بهما أثناء سيرهن بشارع النبوي المهندس بمدينة الفيوم، وضبط المتهمين.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2172 لسنة 2018م، إداري قسم شرطة أول الفيوم، وتم ضبط الشقيقين، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق، وبمواجهتهما بالواقعة، أنكرا الاتهام، وتم تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات بشأن الواقعة.