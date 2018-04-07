"أمن الفيوم": ضبط 1928 مخالفة وجنحة مرورية و409 أحكام قضائية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم، حملة أمنية أسفرت عن تحرير 1928 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 409 حكم في مجال تنفيذ الأحكام.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 3 قضايا سلاح ناري بدون ترخيص، 13 قضية متنوعة في مجال الآداب العامة، قضية ذخائر غير مرخصة، قضية اتجار بالمخدرات، قضية سلاح أبيض، 36 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، 35 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 447 قرار وحالة إزالة، وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.