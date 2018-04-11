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الوطن

برّي: استقرار المنطقة ووحدتها أول ضحايا أي عدوان يستهدف سوريا

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
برّي: استقرار المنطقة ووحدتها أول ضحايا أي عدوان يستهدف سوريا

رئيس مجلس النواب اللبناني-نبيه بري-صورة أرشيفية

حذّر رئيس برلمان لبنان نبيه برّي من الانعكاسات الخطيرة لأي عمل عسكري يستهدف سوريا، وعبر عن خشيته من أن تكون أولى ضحاياه استقرار المنطقة ووحدتها، والشعب السوري الشقيق ودماء أبنائه.

وقال بري أمام زوّاره في المصيلح اليوم الأربعاء: "هي حرب إن وقعت لا قدر الله ستكون ممولة من جيوب العرب وثرواتهم وحتما نتائجها ستكون سلبية ومدمرة لمستقبلهم واستقرار أوطانهم، والرهان يبقى إزاء مشهد يرقص فيه الجميع على حافة هاوية الحرب إن تنتصر إرادة الخير على إرادة الشر المستطير"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

من جهة ثانية، أكد  بري خلال لقائه وفدا طلابيا من المدرسة الإنجيلية في صيدا أنه ليس خائفا على لبنان الذي لا يمكن أن يعيش ويستمر من دون طوائفه في بوتقة وطنية واحدة.

وقال: "أنا على ثقة، بأن أحدا لن يتمكن من جر المجلس النيابي الجديد إلى أي مشروع عكس ذلك".

وعن اللغة الطائفية المصاحبة للحملات الانتخابية، قال بري: "إن الزعماء الذين يتحدثون عبر الطائفية ويتاجرون بها ليسوا بمؤمنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحين، لأن المؤمن الحقيقي ينبذ الطائفية والمذهبية، فالمسلم لا يكون مسلما ما لم يؤمن بكل رسالات السماء فالإسلام جاء مكملا لكل الأديان".

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