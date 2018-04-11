وزير الزراعة: إجراءات احترازية لمواجهة إنفلونزا الطيور حال ظهوره

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية، من خلال جهاز الطب الوقائي لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور والسيطرة عليه حال اكتشافه.

وقال وزير الزراعة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه ينفذ أيضا خطط للتوعية والإرشاد للمربين في القرى والمحافظات المختلفة، للتعامل مع الطيور وأساليب التغذية والوقاية، فضلا عن قوافل وحملات لتحصين طيور التربية المنزلية بلقاحات مضادة للأمراض المختلفة.

وكشف تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائي التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم السيطرة على بؤر إنفلونزا الطيور، والتي ظهرت خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن التعامل مع البؤر المصابة بالتخلص الصحي الآمن من الطيور النافقة والمعدمة.

وأكد التقرير أنه تتم الاستجابة السريعة للقضاء على أي بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل في الحجر البيطري على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتقصي حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، وفى القرية المصابة لمدة 21 يوما.