إسقاط التهم عن 114 سجينا إثيوبيا بينهم رهبان متهمون بالتحريض على جرائم

سحبت النيابة العامة الأثيوبية، التهمة الموجهة إلى نحو 114 سجيناً من بينهم رهبان من دير "الويديبا"، الذين أُلقي القبض عليهم بسبب تهمة التحريض على القيام بجريمة إرهابية.

وأشار النائب العام الأثيوبي، إلى أن المعتقلين الذين سحبت التهمة منهم كانوا قد اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، أصدرت عددًا من القرارات بما في ذلك إسقاط التهم والإفراج عن السجناء لتوسيع الحيز السياسي، موضحة أن الحكومة قد أصدرت قرارا بسحب تهم عديدة من السجناء على المستوى الفيدرالي والإقليمي تماشيا مع المتطلبات التي حددها المدعي العام الاتحادي.