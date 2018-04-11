بوتين: روسيا ومصر تواصلان العمل على استئناف رحلات الطيران الأخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ومصر، ستواصلان العمل على استئناف الرحلات في المسارات الأخرى بين البلدين، بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.

وقال في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال تسلمه أوراق اعتماد 17 سفيرا أجنبيا جديدا لدي روسيا الاتحادية من بينهم سفير مصر، "أؤكد أنه يتم استئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي دولتينا، والعمل على استئناف المسارات الأخرى سيستمر".

وأكد بوتين، أن هناك علاقات استراتيجية تجمع بين مصر وروسيا، موضحا أن التعاون بين البلدين يحمل طابعا فعالا، على رأسه التعاون في بناء أول محطة نووية.

وأضاف أن بين مصر وروسيا مواقف متقاربة وأحيانا متطابقة، كما أن هناك علاقات ثنائية تنمو بسرعة في كثير من القطاعات، وتم التوقيع علي العديد من القطاعات المشتركة بيننا".وأشار الى أنه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأكد بوتين أن "روسيا ستكون داعمة دائما للأمن والاستقرار الدوليين، وستلتزم بكافة التزاماتها الدولية وستحرص على إقامة العلاقات مع الشركاء على أساس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن روسيا تقيم علاقات جيدة مع دولة نيجيريا باعتبارها شريكا كبيرا لروسيا في قارة أفريقيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الروسية النيجيرية بما في ذلك استخراج الألومنيوم ، وكذلك في الإطار العسكري التقني.

وأشار إلى أن العام الجاري ستكون الذكرى الـ55 على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والأردن ، لافتا إلى أنه يدعم الحوار البناء مع الملك عبد الله الثاني ، مؤكدا على جهود الأردنيين بالنسبة لمناطق خفض التصعيد جنوب سوريا.

وقال بوتين، إن هناك أسس تعاون بين روسيا وغانا وضع منذ 60 عاما ، مشيرا إلى أن هناك خبرة كبيرة سواء في الاقتصاد والتجارة أو المجال السياسي ، كما أن هناك إبرام عقود لتصدير الطائرات الروسية إلى غانا.

وأضاف أن هناك علاقة مميزة بين بلاده وكوريا الجنوبية ، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 27%.

وشدد بوتين على ضرورة تحسين السفراء الـ 17 الذين تم اعتماد أوراقهم لدى روسيا لمستويات العلاقات مع موسكو، وتوسيع أوجه التعاون فى المجالات الاستراتيجية والإنسانية، مؤكدًا أن روسيا ستدعم كافة أوجه التعاون مع الجميع.

وطالب الرئيس الروسي بضرورة تطبيق الدبلوماسية والموضوعية في الوقت الحالي لحل كافة الأزمات، خاصة وأن العالم يعاني من القلق والفوضى في نواحي عدة وعلي رأسها الإرهاب والاتجار في المخدرات وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكشف بوتين عن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الى روسيا في أكتوبر من العام الماضي، كان لها أثر كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرا إلي أنه تم التوقيع على العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين، كما تم التنسيق في التعاون في سوق النفط والخامات في العالم، وهذا التنسيق السعودي الروسي له دور كبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الرئيس الروسي "لدينا علاقات متطورة مع الإمارات ، وأبعاد متعددة في علاقاتنا معها، حيث لدينا مشاريع مشتركة في قطاع الفضاء والسياحة والزراعة، ولدينا رغبة كبرى في الاستثمارات الثنائية بين موسكو وأبوظبي ، كما لدينا حوار مثمر فيما يخص قضايا الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".