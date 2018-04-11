الإفتاء عن تمثيلها بـ"البحوث الإكلينيكية": سنصدر صورة مختلفة عن الدين

أكد عمرو الورداني، ممثل دار الإفتاء، على أهمية تمثيل دار الإفتاء بالمجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، والمعني بإعداد المعايير والضوابط الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته.

وقال الورداني: "نريد أن نصدر صورة مختلفة عن الدين، وعدم التوجس منه، وأن الدولة بها دين يدعم البحث العلمي، حتى لا يسمح لأي جهة أو التيار استخدام الدين كذريعة لهدم الدولة المصرية".

وتساءل عمرو الورداني، عن المرجعية النهائية للمعايير التي من المنتظر أن يضعها المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية في شأن أخلاقيات البحوث الطبية.

جاء ذلك بجلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وإجراءات تطبيقها على البشر مشاركة من وزارة البحث العلمي، ومركز البحوث، والأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة، وعدد من الإخصائيين في هذا الملف.