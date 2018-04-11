التحالف العربي: تدمير طائرتين واعتراض 3 صواريخ في السعودية

أعلن التحالف العسكري في اليمن، اليوم، تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه جنوب السعودية لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، واعتراض ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها فوق الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الدفاعات الجوية لمطار أبها رصدت صباح اليوم، "جسما غير معّرف" يتجه للمطار ودمرته.

وأضاف أن الهجوم تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار لفترة لم يحددها، قبل ان تستأنف من جديد.

ومن خلال معاينة حطام الجسم من قبل التحالف، تبين أنها "طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار"، وفقا للعقيد المالكي.

وذكر أيضا ان طائرة أخرى من دون طيار جرى تدميرها في أجواء جازان بعدما حاولت استهداف منشأة مدنية لم يحددها.

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف المطار ومقر شركة "ارامكو"، عملاق النفط السعودي، في جازان، بطائرتين من دون طيار، إلا أن متحدثًا باسم الشركة قال لـ"فرانس برس" إن منشآتها في المنطقة المستهدفة "تعمل بشكل طبيعي".

وأعلن المتمردون مساء اليوم، عن شن "عملية واسعة بضربات بالستية على مناطق مختلفة في السعودية"، مشيرين إلى استهداف وزارة الدفاع في الرياض، ومبنى لشركة "ارامكو" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في نجران وجازان جنوبا.

وسمع دوي انفجارات في أجواء الرياض، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأكد العقيد المالكي في بيان اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية فوق الرياض ونجران وجازان.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن خلال مارس العام 2015 دعمًا للسلطة المعترف بها دوليًا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وخلال الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 مارس في الذكرى الثالثة، لبدء حملة التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وأعلنت السعودية في 26 مارس الماضي أن دفاعاتها الجوية اعترضت سبعة صواريخ بالستية أطلقها من اليمن المتمردون الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض ومدن اخرى، مشيرة الى ان الشظايا الناجمة عن تدمير هذه الصواريخ في الجو أوقعت قتيلا وجريحين.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح وبتهريب المواد التي تصنع منها الصواريخ الى اليمن، الامر الذي تنفيه طهران.

وحذّر المالكي، بعد هجمات اليوم، من أن التحالف سيرد بشكل "حازم" عليها.

ووقعت الهجمات بعد يومين من قول صالح الصماد، رئيس الجناح السياسي للمتمردين، ان 2018 سيكون "عاما بالستيا بامتياز".

وأشار المتمردون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم الى ان الهجمات هذه تأتي "تدشينا للعام البالستي الذي أعلن عنه الرئيس الصماد قبل أيام".