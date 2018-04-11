تسجيل الدخول

الوطن

التحالف العربي: تدمير طائرتين واعتراض 3 صواريخ في السعودية

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
التحالف العربي: تدمير طائرتين واعتراض 3 صواريخ في السعودية

التحالف العربى: تدمير طائرتين واعتراض ثلاثة صواريخ فى السعودية

أعلن التحالف العسكري في اليمن، اليوم، تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه جنوب السعودية لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، واعتراض ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها فوق الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الدفاعات الجوية لمطار أبها رصدت صباح اليوم، "جسما غير معّرف" يتجه للمطار ودمرته.

وأضاف أن الهجوم تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار لفترة لم يحددها، قبل ان تستأنف من جديد.

ومن خلال معاينة حطام الجسم من قبل التحالف، تبين أنها "طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار"، وفقا للعقيد المالكي.

وذكر أيضا ان طائرة أخرى من دون طيار جرى تدميرها في أجواء جازان بعدما حاولت استهداف منشأة مدنية لم يحددها.

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف المطار ومقر شركة "ارامكو"، عملاق النفط السعودي، في جازان، بطائرتين من دون طيار، إلا أن متحدثًا باسم الشركة قال لـ"فرانس برس" إن منشآتها في المنطقة المستهدفة "تعمل بشكل طبيعي".

وأعلن المتمردون مساء اليوم، عن شن "عملية واسعة بضربات بالستية على مناطق مختلفة في السعودية"، مشيرين إلى استهداف وزارة الدفاع في الرياض، ومبنى لشركة "ارامكو" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في نجران وجازان جنوبا.

وسمع دوي انفجارات في أجواء الرياض، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأكد العقيد المالكي في بيان اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية فوق الرياض ونجران وجازان.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن خلال مارس العام 2015 دعمًا للسلطة المعترف بها دوليًا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وخلال الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 مارس في الذكرى الثالثة، لبدء حملة التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وأعلنت السعودية في 26 مارس الماضي أن دفاعاتها الجوية اعترضت سبعة صواريخ بالستية أطلقها من اليمن المتمردون الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض ومدن اخرى، مشيرة الى ان الشظايا الناجمة عن تدمير هذه الصواريخ في الجو أوقعت قتيلا وجريحين.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح وبتهريب المواد التي تصنع منها الصواريخ الى اليمن، الامر الذي تنفيه طهران.

وحذّر المالكي، بعد هجمات اليوم، من أن التحالف سيرد بشكل "حازم" عليها.

ووقعت الهجمات بعد يومين من قول صالح الصماد، رئيس الجناح السياسي للمتمردين، ان 2018 سيكون "عاما بالستيا بامتياز".

وأشار المتمردون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم الى ان الهجمات هذه تأتي "تدشينا للعام البالستي الذي أعلن عنه الرئيس الصماد قبل أيام".

أخبار متعلقة

عاجل| 7 صواريخ تستهدف إيلات.. والقبة الحديدية تعترض ثلاثة منها

عاجل| 7 صواريخ تستهدف إيلات.. والقبة الحديدية تعترض ثلاثة منها
واشنطن تندد بـ

واشنطن تندد بـ"المتمردين الحوثيين الشيعة" في اليمن

"يديعوت أحرونوت": إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

"القسام" تعلن إطلاق ثلاثة صواريخ على مطار "بن جوريون"
استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية

استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية
مصطفى بكري: استهداف مطار العريش عملية استخباراتية

مصطفى بكري: استهداف مطار العريش عملية استخباراتية

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

بنك مصر يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين في تخصصات متعددة

بنك مصر يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين في تخصصات متعددة

انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب توعد ترامب بضرب سوريا

انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب توعد ترامب بضرب سوريا

وليد قانوش: مهرجان "الحرية المسرحي" يدعم الحركة الفنية بالإسكندرية

وليد قانوش: مهرجان "الحرية المسرحي" يدعم الحركة الفنية بالإسكندرية

هل يكفي وضع شريط لاصق على كاميرا الكمبيوتر لمنع التجسس؟

هل يكفي وضع شريط لاصق على كاميرا الكمبيوتر لمنع التجسس؟

"أولاند" يحذر ماكرون: لاتنسى أن الفرنسيين بتروا رقبة ملكهم

"أولاند" يحذر ماكرون: لاتنسى أن الفرنسيين بتروا رقبة ملكهم

اختيارات الوطن

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل