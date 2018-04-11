مصادر: "حديد عز" تخفض أسعارها 262 جنيها للطن

قالت مصادر لـ"الوطن"، إن شركة حديد عز بادرت اليوم بخفض أسعارها بمقدار 262 جنيه للطن، لتصل إلى 12 ألفا و528 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شامل الضريبة، وجاء التخفيض بعد أن انخفضت أسعار الخامات بنحو 15 دولارا منذ نهاية شهر مارس.

وتراجعت أسعار البيليت في السوق العالمية من 550 دولار إلى 535 دولار، كما انخفضت أسعار الخردة بنفس القيمة لتصل الى 350 دولار للطن، ما اعتبر انعكاسا للتسعير الديناميكي تماشيا مع أسعار الخامات العالمية سواء صعودا أو هبوطا.

في المقابل استمرت أسعار باقي المصانع عند معدلاتها المعلنة أول ابريل والتي تتراوح ما بين 12750 – 12800 للطن تسليم أرض المصنع بالنسبة للمنتجين الرئيسين و12450 جنيه للطن متوسط سعر باقي المصانع التي تعتمد على درفلة البيليت.