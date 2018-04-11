زعيم المعارضة البريطانية: أي عمل عسكري ضد سوريا يتطلب موافقة البرلمان

صرح زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، جيريمي كوربين، بأن أي قرار محتمل بشأن العمل العسكري ضد سوريا يجب أن يناقش مع البرلمان.

وقال كوربين في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ردا على سؤال حول سوريا، إن "البرلمان يجب أن يقول كلمته دائما بشأن أي عمل عسكري"،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتابع قائلا: "من الواضح أن الوضع خطير جدا، ومن الواضح أنه يجب أن تكون هناك مطالبة بعملية سياسية لإنهاء الحرب في سوريا. ولا يمكن أن نجازف حتى يكون هناك تصعيد أكبر مما هو الآن".