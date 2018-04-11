تسجيل الدخول

الوطن

الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

رئيس الوزراء اللبناني-سعد الحريري-صورة أرشيفية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستلتزم سياسة النأي بالنفس عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقده داخل السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، ردا على سؤال حول تعامل لبنان مع ضربة أمريكية ممكنة: "موقفنا واضح وهو النأي بالنفس، ووظيفتنا حماية البلد من تداعيات ما يحصل في المنطقة".

وأضاف الحريري، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "هناك مشاكل في المنطقة، وما أقوم به مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو تحييد لبنان ".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني مشددا: "لدي ثقة بأن لبنان لن يصيبه أي أذى"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

أخبار متعلقة

الطيران اللبناني يغير مسار رحلاته خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا

الطيران اللبناني يغير مسار رحلاته خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا
بغداد: يجب ألا يتسبب التصعيد في سوريا بعودة "داعش"

بغداد: يجب ألا يتسبب التصعيد في سوريا بعودة "داعش"
"ماتيس" يعلن استعداد البنتاجون لعرض خيارات عسكرية حول سوريا

"ماتيس" يعلن استعداد البنتاجون لعرض خيارات عسكرية حول سوريا
برّي: استقرار المنطقة ووحدتها أول ضحايا أي عدوان يستهدف سوريا

برّي: استقرار المنطقة ووحدتها أول ضحايا أي عدوان يستهدف سوريا
"الصدر": لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر

"الصدر": لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

"الصحفيين العرب" يحرك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

"الصحفيين العرب" يحرك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل