الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستلتزم سياسة النأي بالنفس عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقده داخل السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، ردا على سؤال حول تعامل لبنان مع ضربة أمريكية ممكنة: "موقفنا واضح وهو النأي بالنفس، ووظيفتنا حماية البلد من تداعيات ما يحصل في المنطقة".

وأضاف الحريري، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "هناك مشاكل في المنطقة، وما أقوم به مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو تحييد لبنان ".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني مشددا: "لدي ثقة بأن لبنان لن يصيبه أي أذى"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.