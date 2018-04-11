تسجيل الدخول

الوطن

"التراث الحضاري ومستقبل السياحة في مصر" بجامعة المنصورة غدا

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"التراث الحضاري ومستقبل السياحة في مصر" بجامعة المنصورة غدا

ملتقي شباب الباحثين الدولي

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، غدًا، بمكتبة الإسكندرية ملتقى شباب الباحثين الدولي الأول بعنوان "التراث الحضاري ومستقبل السياحة في مصر"،  بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والمعهد الإيطالي للأثار، والمركز الإيطالي للترميم والأثار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف مجمد سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وستلقى مديرة المعهد الإيطالي للأثار في الجلسة العامة محاضرة عن دور المعهد في حماية التراث، وكذلك محاضرة لمدير مركز الترميم عن أعمال الترميم التي ساهم فيها المركز.

وتعرض في جلسات علمية متخصصة مجموعة من الورقات البحثية في مجال التراث والسياحة،.

وفى نهاية اليوم يجرى تناول العشاء للمشاركين في المؤتمر في حفل تراثي في موقع من أشهر المواقع التراثية في الإسكندرية قلعة قيتباى.

يعقد الملتقى برئاسة الدكتور أمينة إبراهيم شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق، رئيس المؤتمر، والدكتور نهاد كمال الدين سيد أحمد وأمين المؤتمر نائب رئيس المؤتمر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤى محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية.

أخبار متعلقة
جامعة المنصورة تفتتح أول مركز لأنشطة الطلاب ذوي القدرات الخاصة

جامعة المنصورة تفتتح أول مركز لأنشطة الطلاب ذوي القدرات الخاصة
جامعة المنصورة: فتح التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الصين

جامعة المنصورة: فتح التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الصين
جامعة المنصورة تكرم علماء الكليات الحاصلين على جوائز الدولة

جامعة المنصورة تكرم علماء الكليات الحاصلين على جوائز الدولة
جامعة المنصورة تنظم "الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة"

جامعة المنصورة تنظم "الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة"
"جامعة المنصورة": سداد 400 ألف جنيه للطلاب المتعثرين بالمدن الجامعية

"جامعة المنصورة": سداد 400 ألف جنيه للطلاب المتعثرين بالمدن الجامعية
نائب رئيس جامعة المنصورة: امتحانات "حقوق الإنسان" بالكليات 26 إبريل

نائب رئيس جامعة المنصورة: امتحانات "حقوق الإنسان" بالكليات 26 إبريل
رحلات مجانية لطلاب جامعة المنصورة خلال شهر إبريل

رحلات مجانية لطلاب جامعة المنصورة خلال شهر إبريل
جامعة المنصورة تصدر قرارا باعتبار الأحد إجازة رسمية للطلاب والعاملين

جامعة المنصورة تصدر قرارا باعتبار الأحد إجازة رسمية للطلاب والعاملين
10 أبريل.. جامعة المنصورة تنظم الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة

10 أبريل.. جامعة المنصورة تنظم الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة
أوركسترا "النور والأمل" تعزف مقطوعات موسيقية في جامعة المنصورة

أوركسترا "النور والأمل" تعزف مقطوعات موسيقية في جامعة المنصورة

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل