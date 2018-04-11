"التراث الحضاري ومستقبل السياحة في مصر" بجامعة المنصورة غدا

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، غدًا، بمكتبة الإسكندرية ملتقى شباب الباحثين الدولي الأول بعنوان "التراث الحضاري ومستقبل السياحة في مصر"، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والمعهد الإيطالي للأثار، والمركز الإيطالي للترميم والأثار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف مجمد سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وستلقى مديرة المعهد الإيطالي للأثار في الجلسة العامة محاضرة عن دور المعهد في حماية التراث، وكذلك محاضرة لمدير مركز الترميم عن أعمال الترميم التي ساهم فيها المركز.

وتعرض في جلسات علمية متخصصة مجموعة من الورقات البحثية في مجال التراث والسياحة،.

وفى نهاية اليوم يجرى تناول العشاء للمشاركين في المؤتمر في حفل تراثي في موقع من أشهر المواقع التراثية في الإسكندرية قلعة قيتباى.

يعقد الملتقى برئاسة الدكتور أمينة إبراهيم شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق، رئيس المؤتمر، والدكتور نهاد كمال الدين سيد أحمد وأمين المؤتمر نائب رئيس المؤتمر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤى محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية.