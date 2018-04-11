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الوطن

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بوابات المقابر بالعاشر من رمضان

منذ 15 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بوابات المقابر بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية

قررت نيابة العاشر من رمضان، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بوابات المقابر الحديدية بالعاشر من رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطه تفيد قيام كلا من "أحمد. م. م. م"، وشهرته بن رمضان، 28 عاما، عاطل ومقيم في الإشارة بثان الزقازيق، و"أحمد. م. ع. ا"، وشهرته حمكشه، 45 عاما، عاطل، ومقيم الإشارة بثان الزقازيق، و"حماده. ا. م. ا"، 19 عاما، عاطل، ومقيم مشتول القاضي ومركز الزقازيق بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بأسلوب الفسخ باستخدام عتلة حديدية.

عقب تقنين الأوضاع جرى استهدافهم بمحل أقامتهم وأماكن ترددهم بعدة مأموريات من ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث القسم، وأسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم دراجه بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ماركة هوجن أحمر اللون بمنطقه الإشارة بدائرة القسم، وبحوزة الأول العتلة الحديدية المستخدمة.

وبمناقشتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بارتكاب عدة وقائع سرقات البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بأسلوب الفسخ باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، واعترفوا بسرقة 10 بوابات من منازل الأهالي.

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