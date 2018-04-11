حبس المتهم بذبح سيدة بقرية الإخيوة في الشرقية

قررت نيابة الحسينية حبس المتهم بذبح سيدة داخل منزلها بقرية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد تلقي المركز بلاغا من أهالي قرية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية بالعثور على "م. ص"، 55 عاما، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها الكائن بالقرية ومصابة بطعنات منها ذبح قطعي بالرقبة.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المجني عليها تقيم بمفردها في المنزل بعد وفاة زوجها وزواج ابنتها وإقامتها في مكان آخر، بالإضافة لسفر نجلها للعمل في إحدى الدول العربية.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة بقيادة الرائد محمود كمال رئيس مباحث الحسينية وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ع"، 47 عاما، عاطل، ومقيم الصالحية الجديدة.

وجرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1908 لسنة 2018 ميلاديًا، إداري الحسينية، وجار العرض على النيابة العامة.