الشناوي مهاجما ماسبيرو بسبب "السندريلا": منظومة لا تفكر إلا تحت قدميها

استنكر طارق الشناوي، الناقد الفني، حذف أحد مشاهد أغنية "الدنيا ربيع" للراحلة سعاد حسني، بعد مرور 44 عاما، موضحًا أنها ستظل ورقة سلبية في حق ماسبيرو، قائلا إن "المنظومة في ماسبيرو لا تفكر إلا تحت قدميها، وإذا استمروا في هذه السياسية سيمنع الباليه".

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان، أن هذا القرار تراجع مهين للفن بأيدي أشخاص ليس لديهم دراية بالفن.

وتابع: "هذا الأمر كارثة، ويجب التصدي لمثل هذه الأفعال، وهذا المشهد ليس له أي علاقة بخدش الحياء"، لافتًا إلى أنهم اعتدوا على كل من شارك في هذه الأغنية بهذا القرار، مطالبًا بمسائلة الهيئة الوطنية للإعلام بسبب تفكيرهم الخاطئ في حذف المقطع.