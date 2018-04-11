"كبلها بالأحبال وضربها وكتم أنفاسها حتى ماتت".. زوج يقتل زوجته بدسوق

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، من القبض على حارس عقار لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خناقات المعيشة بإحدى قرى مركز دسوق، وحرر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد تلقى ضباط شرطة مركز دسوق، بلاغاً من مفتش الصحة بقرية الصافية التابعة للمركز، يشتبه جنائياً في وفاة ربة منزل.

وعلى الفور أمر بالدفع بقوة من مركز الشرطة إلى مكان الوفاة لكشف ملابسات وظروف الوفاة.

وانتقل فريق بحث إلى منزل المتوفاة، وبسؤال مفتش الصحة، أقر أنه أثناء الكشف علي "شيمان. ا. س"،37عاماً، ربة منزل، تبين إصابتها بجروح قطعية بفروة الرأس، والجبهة، وصوان الأذن اليمنى، وكدمات بالساعدين، وتجمع دموي، ونزيف بالأذن اليسرى، وأنه يُشتبه في وفاتها جنائياً.

وسأل ضباط المباحث زوجها "محمد. م. ا. ا"، 43عاماً، حارس عقار بالإسكندرية، أقر بأنها سقطت من أعلى سلم المنزل أثناء تنظيفه، كما تبين أن المنزل مكون من طابقين أحدهما خاص به وزوجته لكنها كانت تقيم معه في الإسكندرية أثناء عمله، كما تبين أن الجثة في الطابق الأول بغرفة والدته، ولم يقتنع ضباط المباحث بأقواله فأخطروا مدير إدارة البحث الجنائي الذي أمر بالبحث والتحري.

ودلت التحريات وجمع المعلومات، وإعادة معاينة المنزل ،على أن زوجها وراء قتلها، حيث عُثر على "جوال بلاستيك بداخله وسادة وبعض من قطع القماش وملابس المتوفاة وبها اثأر دماء، أعلى سطح المنزل، كما عُثر على ملاءة سرير بدورة المياه عليها آثار دماء"، وعلى ضوء ما تم العثور عليه جرى إعادة مناقشة زوجها، حيث اعترف بأنه اعتدى عليها بالضرب بعصا خشبية، وخرطوم أسطوانة غاز بعد أن قام بتكبيلها بالأحبال "الدوبار" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب وجود خلافات بينهما على المعيشة، وانها دائمة بمطالبته بترك عمله بالإسكندرية والبقاء في القرية، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.

جرى اقتياده إلى مركز الشرطة، وبسؤال شقيقه أحمد، 35عاماً، فلاح، أقر بمشاهدة شقيقه حال قيامه بتكبيل زوجته والتعدي عليها بالضرب، وأنه حاول إثنائه، وفكها، لكنه لم يتمكن، وطرده خارج المنزل، وبسؤال عدداً من الجيران أقروا بسماعهم صراخها في منتصف الليل.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.