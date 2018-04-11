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الوطن

باحث سياسي: تغريدات ترامب عن ضرب سوريا أثار حالة من التوتر

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود البدوي
باحث سياسي: تغريدات ترامب عن ضرب سوريا أثار حالة من التوتر

ترامب

قال حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتاد مخاطبة الرأي العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أن تغريداته عن ضرب سوريا أمر أثار حالة من التوتر.

وأضاف "أبو طالب"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن سيناريوهات ضرب سوريا لم تدرس بشكل كاف في الإدارة الأمريكية، حيث أنهم لم يتحدثوا عن مدى استمرار الضربة، ومتى ستبدأ، ومتى ستنتهي.

وأوضح أن تصريحات تيريزا ماي، تؤكد مشاركة بريطانيا في الضربة غير المعلوم موعدها، حيث إن ترامب اتخذ القرار فيما يتعلق بالضربات السورية، والمشاورات تتعلق بالتفاصيل.

وأشار إلى أن أمريكا تدرس تداعيات ضرب سوريا، والوضع ملتبس في سوريا جدًا، وتغريدات ترامب لا يمكن الاعتماد عليها.

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