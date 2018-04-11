12 محاضرة بالمؤتمر السنوي لقسم الجراحة بـ"طب المنوفية"

عقد قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره السنوي اليوم تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية، وبرئاسة الدكتور أشرف عبدالهادي زين الدين أستاذ الجراحة ورئيس القسم.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر ناقش من خلال 3 جلسات 12 محاضرة وبحث جديد حول جراحات إصلاح الفتق الإربي بالمنظار واستخدام الأشعة التداخلية فى علاج أورام الكبد ونزيف الجهاز الهضمي والطرق الآمنة لاستئصال المرارة بالمنظار واستئصال المرارة فى وجود تليف كبدي وجراحات أورام القولون.

وأكد أهمية اكتشاف الأورام والأمراض مبكرا عن طريق برامج الاكتشاف المبكر مما يساعد على علاج الورم فى مراحله المبكرة وتزداد نسبة شفاء المريض لتصل إلى مائة فى المائة فى كثير من الحالات المبكرة، مشيرا إلي أن الجراحة هى العلاج الأمثل والوحيد لشفاء المريض إذا لم ينتشر السرطان خارج العضو أو الجزء المصاب وأوضح أن المؤتمر تناول أيضا أهم إصابات المسنين وكيفية علاجها.

وأضاف الدكتور أيمن البتانوني أستاذ الجراحة أن المؤتمر استعرض أيضا جراحات السمنة المفرطة مشيرا إلى أن جراحات السمنة الحديثة تهدف إلى تقليل الوزن والسيطرة على مرض السكر، وأنه تم عمل العديد من العمليات بالقسم والمعروفة باسم عمليات التمثيل الغذائي، وأثبتت الأبحاث ومتابعة المريض شفاء بعض حالات مرض السكر المصاحب للسمنة بعد فقدان الوزن الزائد.

وتناولت الدكتورة ألفت السباعي جراحات أورام القولون والأساليب الجراحية الحديثة لإنقاذ المريض من عمل فتحة لإخراج البراز بالبطن بالمحافظة على عضلة الشرج أثناء الجراحة.

وأضاف الدكتور أحمد نبيل أن المؤتمر يختتم فعالياته غدا بعقد دورة مناظير أساسية لتدريب شباب الأطباء بعد أن تم علي هامش المؤتمر تنظيم ورشتي عمل تناولت جراحات السمنة واستكشاف القنوات المرارية مع استئصال المرارة بالمنظار.