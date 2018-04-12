محافظ بورسعيد: يجب توعية أبنائنا من خطورة حروب الجيل الرابع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مساء أمس، مع ممثلي الأوقاف والكنيسة، والتربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، لبحث خطة العمل المرحلة المقبلة لتوعية أبنائنا من المخاطر التي تواجههم.

بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وطالب المحافظ، الأجهزة المعنية خلال الاجتماع، بوضع خطة تتضمن عدة فعاليات مكثفة بمشاركة الأوقاف والكنيسة والجامعة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة وكل الجمعيات والمؤسسات لتوعية أبنائنا وحمايتهم من حروب الجيل الرابع والألعاب الخطرة التي تهدد فكرهم وحياتهم، من خلال تحصينهم بالدين والتربية، مشددا على أهمية دور الوالدين بجانب الدولة ووسائل الإعلام المختلفة في توعية أبنائهم من تلك المخاطر.

كما وجَّه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بحصر شامل لجميع محال الإنترنت المرخصة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال غير المرخصة، حرصا على حماية أولادنا.

وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة لتسليح أولادنا بالإرادة والقيم والإيمان والتربية وأن نكون قدوة لهم.

وشدد المحافظ على تكثيف الأوقاف والكنيسة لندوات التوعية بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن "أولادنا أغلى شيء عندنا والاستثمار في أولادنا بالأخلاق هو الهدف الذي نسعى إليه حاليا وفتح لغة الحوار بين الآباء والأبناء والمعلمين".