فاروق الباز: "مش هقبل منصب وزاري إلا لما أرمي الناس في الزبالة براحتي"

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إنه لن يقبل أي منصب وزاري في الوقت الحالي، موضحًا أنه قد يقبل المناصب الوزارية في حالة إعطائه كافة الصلاحيات لعزل المسؤولين.

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مش هقبل المناصب الوزارية إلا ما يكون ليّ الحرية في إني أعين وأشيل وأرمي الناس في الزبالة براحتي ومحدش يتكلم".

وتابع أن تصريح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، الذي قال فيه إنه سيرمي ترشيحات مجلس النواب لا يستحق الاعتذار "لو كان على حق".