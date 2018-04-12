تسجيل الدخول

الوطن

فاروق الباز: "مش هقبل منصب وزاري إلا لما أرمي الناس في الزبالة براحتي"

منذ 43 دقيقة
كتب: شريف سليمان
فاروق الباز: "مش هقبل منصب وزاري إلا لما أرمي الناس في الزبالة براحتي"

الدكتور فاروق الباز

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إنه لن يقبل أي منصب وزاري في الوقت الحالي، موضحًا أنه قد يقبل المناصب الوزارية في حالة إعطائه كافة الصلاحيات لعزل المسؤولين.

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مش هقبل المناصب الوزارية إلا ما يكون ليّ الحرية في إني أعين وأشيل وأرمي الناس في الزبالة براحتي ومحدش يتكلم".

وتابع أن تصريح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، الذي قال فيه إنه سيرمي ترشيحات مجلس النواب لا يستحق الاعتذار "لو كان على حق".

أخبار متعلقة

الليلة.. فاروق الباز في ضيافة "مساء dmc"

الليلة.. فاروق الباز في ضيافة "مساء dmc"
أديب لـ"فاروق الباز" عن تصريحاته حول سد النهضة: "مش وقته"

أديب لـ"فاروق الباز" عن تصريحاته حول سد النهضة: "مش وقته"
فاروق الباز: "المفروض مصر هي اللي كانت تبني سد النهضة مش إثيوبيا"

فاروق الباز: "المفروض مصر هي اللي كانت تبني سد النهضة مش إثيوبيا"
بالفيديو| فاروق الباز يحرج خالد أبو بكر على الهواء

بالفيديو| فاروق الباز يحرج خالد أبو بكر على الهواء
فاروق الباز: "التعليم في مصر خربان ومش واخد حقه"

فاروق الباز: "التعليم في مصر خربان ومش واخد حقه"
فاروق الباز عن الراقصين أمام لجان الانتخابات: "تعظيم سلام ليهم"

فاروق الباز عن الراقصين أمام لجان الانتخابات: "تعظيم سلام ليهم"

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

ضبط تاجر لحيازته طن ونصف أسمدة محظور تداولها ببني سويف

ضبط تاجر لحيازته طن ونصف أسمدة محظور تداولها ببني سويف

لجنة متخصصة لرعاية ومتابعة أسر شهداء الواجب في بني سويف

لجنة متخصصة لرعاية ومتابعة أسر شهداء الواجب في بني سويف

محافظ بني سويف: وزعنا عقود 85 مشروعا صغيرا على أهالي قريتين

محافظ بني سويف: وزعنا عقود 85 مشروعا صغيرا على أهالي قريتين

جمال عبدالحميد: "أكلنا النجيلة في ماتشنا مع هولندا بعد كلام الجوهري"

جمال عبدالحميد: "أكلنا النجيلة في ماتشنا مع هولندا بعد كلام الجوهري"

محفوظ: آمال فهمي طلبت لقاء فريدة الشوباشي ورجاء الجداوي قبل رحيلها

محفوظ: آمال فهمي طلبت لقاء فريدة الشوباشي ورجاء الجداوي قبل رحيلها

اختيارات الوطن

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل