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الوطن

فاروق الباز عن الراقصين أمام لجان الانتخابات: "تعظيم سلام ليهم"

منذ 13 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
فاروق الباز عن الراقصين أمام لجان الانتخابات: "تعظيم سلام ليهم"

فاروق الباز

علق الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية، الانتقادات التي وجهت للمواطنين والسيدات الذين يرقصون أمام لجان الانتخابية في مصر بقوله "دول تديهم تعظيم سلام، وبيعبروا عن بهجتهم وسعادتهم".

وأضاف "الباز"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى حكم مصر وهي على حافة الدمار، وكانت ستضيع، موضحا أنها شهدت عدة مشاريع وإنجازات عظيمة، في الفترة الماضية. 

وتابع، أن مشروع قناة السويس الجديدة إنجاز ضخم في وقت قياسي، وليس من السهل إنهاءه في هذا الوقت.

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